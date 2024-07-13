第22屆韓國國會韓中議員聯盟啟動儀式舉行

第22屆韓中議員聯盟啟動儀式上嘉賓合影留念。（圖片來源：人民網 李帆攝） 中評社北京7月13日電／據人民日報報導，7月9日，第22屆韓國國會韓中議員聯盟啟動儀式在首爾汝矣島國會圖書館大禮堂順利召開。韓國國會議長禹元植、副議長朱豪英、聯盟事務總長洪起元等議員出席，中國駐韓大使邢海明出席啟動儀式並致辭。



邢海明表示，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。建交30多年來，兩國關係全面快速發展，給兩國和兩國人民帶來許多實實在在的好處，也為促進地區和平繁榮作出重要貢獻。不久前，習近平主席出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會並發表重要講話，向全世界宣示中國走和平發展道路的決心不會改變，同各國友好合作的決心不會改變，促進世界共同發展的決心不會改變。中方願同韓方一道，弘揚和平共處五項原則精神，堅持友好互信大方向，深化各領域交流合作，推動中韓關係持續健康穩定發展。



邢海明表示，韓中議員聯盟在2022年中韓建交30周年之際應運而生，匯聚了100多位關心支持中韓關係發展的韓國國會議員，為活躍中韓立法機構交流、促進雙邊關係發展作出了重要貢獻。期待新一屆聯盟為推動中韓關係發展積極建言獻策，發揮更大作用。



金太年表示，中國是韓國最大的貿易對象國，韓國是中國第二大貿易對象國，中韓兩國自建交以來，關係迅猛發展，未來兩國關係的重要性更加凸顯。



韓中議員聯盟旨在增進兩國立法機構交流交往，促進兩國關係發展，造福兩國人民。本屆聯盟選舉共同民主黨議員金太年為會長，國民力量黨議員金成願為首席副會長，共同民主黨議員朴釘為常任副會長。



據悉，第22屆韓中議員聯盟共有102名議員，其中包括執政黨國民力量黨議員26名，在野黨共同民主黨議員71名、祖國革新黨議員3名、進步黨和新未來黨議員各1名。