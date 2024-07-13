外交部回應北約《華盛頓峰會宣言》

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，外交部發言人林劍11日表示，北約《華盛頓峰會宣言》渲染亞太地區緊張局勢，充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿偏見、抹黑、挑釁，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，北約10日發布《華盛頓峰會宣言》，指責中國持續挑戰北約利益、安全、價值觀，已成為俄羅斯對烏克蘭戰爭的決定性支持者，加劇俄對鄰國和歐洲－大西洋安全的威脅。北約正增強集體意識和準備狀態，防範中方分化北約的脅迫策略與行動。北約秘書長稱，為應對中國構成的嚴峻安全挑戰，北約須加大同印太國家接觸，計劃本周同澳大利亞、新西蘭、韓國、日本共同啟動人工智能、網絡安全、虛假信息和威懾中國相關項目，支持盟國同亞太夥伴舉行更多海上演習。中方對此有何評論？



林劍表示，本次峰會有一個背景，就是北約成立75年。為了彰顯存續的必要，美國和北約在會前大秀北約的“光榮”“團結”，將其粉飾成“維護和平的組織”，但始終掩蓋不了其作為冷戰遺存、陣營對抗和集團政治產物的事實。



林劍說，北約軍隊打著“避免人道主義災難”的旗號，卻對南聯盟進行了78天的轟炸。阿富汗、利比亞的悲慘遭遇也無不說明，北約的黑手伸向哪裡，動蕩和混亂就出現在哪裡。北約所謂的安全以犧牲別國安全為代價，北約販賣的“安全焦慮”很多是自己一手製造。北約吹噓的所謂“成功”和“強大”，對世界而言意味著極大的危險。以樹立“假想敵”維繫存在、越界擴權是北約的慣用手法，其固守對華“系統性挑戰”的錯誤定位、抹黑中國內外政策正是如此。



“在烏克蘭問題上，北約鼓吹‘中國責任’毫無道理，用心險惡。”林劍說，中國在烏克蘭問題上的客觀公正立場和發揮的建設性作用得到國際社會廣泛認同。北約在沒有任何證據的情況下持續散布美國捏造的虛假信息，公然抹黑中方，挑撥中歐關係，破壞中歐合作。烏克蘭危機延宕至今，誰在拱火澆油，誰在推波助瀾，國際社會有目共睹。奉勸北約反思危機根源和自身行徑，認真傾聽國際社會的正義聲音，以實際行動推動局勢緩和，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。



林劍表示，北約將手伸向亞太，與中國周邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施“印太戰略”，所作所為損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定，已經引起地區國家的質疑和反對。



“中方敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗、零和博弈的過時理念，糾正錯誤的對華認知，停止干涉中國內政、抹黑中國形象、干擾中歐關係，不要在搞亂歐洲之後，又來搞亂亞太。”林劍說，中方將堅定維護自身主權、安全、發展利益，以自身發展和對外合作為世界和平穩定注入更多穩定性和正能量。



