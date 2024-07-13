【
大
中
小
】 【
打 印
】
美俄防長一年多來首通話 強調避免局勢升級
http://www.CRNTT.com
2024-07-13 11:49:47
中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，據總台記者消息，當地時間7月12日，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長別洛烏索夫進行了電話交談。
根據俄國防部當晚發布的消息，這一電話會談是在俄方倡議下進行的。兩國防長就預防安全威脅和降低可能升級的風險等問題進行了討論。
另據美國國防部發布的消息，奧斯汀在通話中強調了在俄烏衝突期間保持溝通渠道的重要性。
別洛烏索夫6月25日曾與奧斯汀通電話，雙方圍繞烏克蘭問題各自闡述立場。這是俄美防長一年多來首次通話。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
卡爾森訪普京 揭美兩黨對烏立場相左
(2024-02-13 16:42:50)
吳大任：歐洲不想得罪美國 也不想得罪中國
(2023-04-15 00:26:04)
美轟炸機壓境 俄戰機緊急攔截
(2023-03-22 17:31:14)
美俄無意迎頭相撞但另有所圖
(2023-03-17 12:36:40)
美俄外長在新德裡接觸交談
(2023-03-05 20:22:10)
美俄會否升級至核武對抗？
(2023-03-01 16:45:52)
美俄亥俄州脫軌火車車廂闖進居民後院
(2023-02-18 16:53:02)
美總統拜登致電多國領導人 討論烏克蘭問題
(2023-01-26 13:28:14)
2023年美俄會由冷戰變熱戰？
(2022-12-29 10:22:45)
美俄換囚 女籃明星及“戰爭之王”獲釋
(2022-12-09 22:56:31)