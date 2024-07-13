美俄防長一年多來首通話　強調避免局勢升級

中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，據總台記者消息，當地時間7月12日，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長別洛烏索夫進行了電話交談。



根據俄國防部當晚發布的消息，這一電話會談是在俄方倡議下進行的。兩國防長就預防安全威脅和降低可能升級的風險等問題進行了討論。



另據美國國防部發布的消息，奧斯汀在通話中強調了在俄烏衝突期間保持溝通渠道的重要性。



別洛烏索夫6月25日曾與奧斯汀通電話，雙方圍繞烏克蘭問題各自闡述立場。這是俄美防長一年多來首次通話。