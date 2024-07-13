在美國華盛頓白宮拍攝的拜登。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月13日電／熱點問答：拒不退選 拜登能否打消黨內疑慮？



來源：新華社 作者：新華社記者熊茂伶 胡友鬆



美國總統拜登11日舉行單人記者會，圍繞他是否應該繼續競選連任、美國對外政策等話題回答提問。拜登再次重申不退選，還稱自己是“最有資格競選美國總統的人”。記者會期間，拜登再次出現嚴重口誤。



那麼，拜登在記者會上表現到底如何？他能否打消黨內疑慮？目前大選形勢如何？



拜登表現怎樣



兩周前，拜登同美國前總統、共和黨人特朗普進行今年總統選舉首場電視辯論，拜登表現“糟糕”，從而引發黨內對他健康狀況和連任前景的擔憂。連日來，一系列民主黨議員和“金主”呼籲拜登放棄競選連任，拜登方面反復拒絕，並試圖通過接受專訪、給國會民主黨人寫信等方式平息“內亂”。11日北約華盛頓峰會後的單人記者會是他為此採取的最新行動。



這場記者會持續近一小時，拜登回答了10名記者共19個問題，他強調自己將繼續競選連任美國總統，細數其在經濟、外交等領域政績，並炮轟特朗普。美國政治風險咨詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默評價說：拜登記者會上的表現“說得過去”。



不過，在回答第一個問題時，拜登將副總統哈里斯誤稱為“副總統特朗普”。特朗普及其支持者在社交媒體上對此大肆嘲諷。數小時前，拜登還在北約峰會上將烏克蘭總統澤連斯基誤稱為俄羅斯“普京總統”。



有分析說，雖然拜登在記者會上的表現比同特朗普辯論時強，但這並不足以幫他徹底“止血”。美國聖安塞爾姆學院政治學專家克里斯托弗·加爾迪耶裡告訴新華社記者，接受媒體採訪和出席記者會對拜登有一定幫助，但這些場合的影響力不及電視辯論，拜登將繼續面臨退選壓力。