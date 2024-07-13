夏糧豐收　總產量達2996億斤

在新疆昌吉回族自治州奇台縣西北灣鎮，農戶在田間收穫小麥。（來源：新華社） 中評社北京7月13日電／國家統計局12日發布數據顯示，2024年全國夏糧總產量14978萬噸（2996億斤），比上年增加362.7萬噸（72.5億斤），增長2.5%。其中小麥產量13822萬噸（2764億斤），比上年增加365.8萬噸（73.2億斤），增長2.7%。全國夏糧獲得豐收。



分地區看，25個夏糧產區中21個產量有所增加，特別是河南上年因災減產263.0萬噸（52.6億斤），今年恢復性增產235.6萬噸（47.1億斤），占全國增量的65.0%。山東、江蘇、安徽、河北等夏糧主產區分別增產42.4萬噸（8.5億斤）、23.3萬噸（4.7億斤）、18.5萬噸（3.7億斤）和14.4萬噸（2.9億斤）。



夏糧播種面積保持穩定，2024年全國夏糧播種面積26613千公頃（39920萬畝），比上年增加4.5千公頃（6.8萬畝）；夏糧單產有所增加，2024年全國夏糧單位面積產量5628.0公斤／公頃（375.2公斤／畝），比上年增加135.4公斤／公頃（9.0公斤／畝），增長2.5%。



國家統計局農村司司長王貴榮分析，氣象條件總體有利、生產條件持續改善、單產提升工程初見成效，是夏糧單產增加的主要原因。各地深入推進高標準農田建設，大力發展農業社會化服務，積極培育新型農業經營主體，因地制宜發展農業新質生產力；細化小麥單產提升各項關鍵要素，積極推廣小麥高產穩產、抗倒抗病品種，落實深翻整地、適深精播等措施，多措並舉提高單產水平。



“2024年我國夏糧獲得豐收，為穩定全年糧食生產奠定了扎實基礎，為鞏固和增強經濟回升向好態勢、持續推動高質量發展提供了堅實支撐。”王貴榮說。