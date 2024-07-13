北約“亞太化”居心叵測　新冷戰不得人心

這是6月14日在比利時布魯塞爾北約總部拍攝的北約防長會現場。（圖片來源：新華社記者 趙丁喆 攝） 中評社北京7月13日電／北約“亞太化”居心叵測 操弄“新冷戰”不得人心



來源：新華社 作者：新華社記者董越



自前年在其新版戰略概念文件中將中國定位為“系統性挑戰”之後，今年北約華盛頓峰會再度惡意攻擊中國，聲稱中國對北約利益、安全和價值造成挑戰，誣稱中國是烏克蘭危機的“決定性支持者”。為期三天的峰會，充斥著冷戰思維和好戰言論，發表的所謂“宣言”，渲染拱火亞太地區緊張局勢，涉華內容更是充滿偏見、抹黑和挑釁。在美國的指揮棒下，北約這一帶有冷戰“基因”的怪物，再次顯露其唯恐天下不亂的醜陋面目，作為美維護其全球霸權的軍事工具，其伸向亞太的黑手，更將嚴重威脅地區安全穩定與世界和平。



在烏克蘭問題上，北約峰會鼓吹“中國責任”毫無道理，用心險惡。北約持續散布美國捏造的虛假信息，在宣言中對中國甩鍋推責、嫁禍於人。中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，但中國沒有袖手旁觀，而是積極勸和促談，推動政治解決。中國從不拱火澆油、借機漁利，更不會向衝突任何一方提供武器。中國客觀公正立場和發揮的建設性作用得到國際社會廣泛認同。反觀美國主導的北約，不僅不反思危機根源和自身行徑，反而不斷拱火澆油、推波助瀾。峰會期間，美國還繼續誘拉多國承諾向烏克蘭提供更多武器和資金援助。當前，關於釀成衝突的根源國際社會已有基本共識，即歐洲大陸重燃戰火實乃美國主導北約不斷東擴之禍，而衝突背後美國的地緣戰略目標也圖窮匕見，即控制歐洲，削弱俄羅斯，通過在國際輿論上抹黑中國形象，推卸戰爭責任，挑撥中歐關係、破壞中歐合作……烏克蘭危機延宕至今，誰在費盡心機、火上澆油，誰在推波助瀾、趁火打劫，國際社會有目共睹。