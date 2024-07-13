多國人士批評北約華盛頓峰會破壞和平

中評社北京7月13日電／據新華社消息，綜合新華社駐外記者報導：多國人士批評日前舉行的北約華盛頓峰會鼓吹對抗、破壞和平，美國及其盟友將俄烏衝突當作一樁生意，把峰會“變成了一場軍火拍賣會”。



匈牙利總理歐爾班在社交媒體上發文說，北約的行為越來越像一個“戰爭組織”，這從它在俄烏衝突中扮演的角色就可見一斑。“我們認為這是危險的，甚至是不負責任的，因為沒有人知道這將導致什麼結果。”



俄羅斯駐美國大使安東諾夫在社交媒體上表示，北約華盛頓峰會表明，北約已不可逆轉地走上了對抗和備戰之路。美國及其僕從國正動員大量資源來維持霸權，每個拒絕服從西方命令和意志的國家都被其視為敵人。這個所謂的防禦性軍事聯盟進行的“人道主義”干預已經破壞了多個國家、犯下不少戰爭罪，造成極端主義猖獗、平民大規模死亡等嚴重後果。



烏茲別克斯坦政治分析人士庫爾班諾夫表示，北約峰會繼續鼓吹早已過時的冷戰思維和陣營對抗，故意挑起對立，企圖干擾亞太地區和平穩定，這種做法顯然違背和平發展、合作共贏、多邊主義的時代潮流。



古巴共產黨中央機關報《格拉瑪報》刊發文章說，此次北約峰會的重點在於威脅俄羅斯並向烏克蘭提供更多武器和資金，並未討論俄烏間展開尋求和平的對話。文章指出，美國對和平毫無興趣，它把俄烏衝突變成了一樁真正的生意，峰會也“變成了一場軍火拍賣會”。



斯洛文尼亞政治家、前歐洲議會議員奧雷利奧·尤裡在社交媒體上說，過去75年，北約一直在破壞和平。斯洛文尼亞20年前加入北約並不是最明智的選擇，事實上“加入北約威脅而不是保護了我們的安全”。



克羅地亞政治分析人士姆拉登·普萊舍認為，北約已成為美國維護其政治、軍事等利益的工具，北約已經陷入困境，並出現了分裂的趨勢。如今在美國主導下，北約又在積極支持烏克蘭與俄羅斯對抗，從而導致烏克蘭危機擴大化、北約面臨可能直接與俄羅斯開戰的風險。



美國哈佛大學國際關係學教授史蒂芬·沃爾特在《外交政策》雜誌網站上撰文指出，蘇聯解體後，質疑北約是否有必要繼續存在的聲音就從未停止。有人曾宣稱北約持續東擴會帶來一個“完整、自由與和平”的歐洲，但現在看來這種說法無疑是相當空洞的。



澳大利亞昆士蘭理工大學兼職教授沃裡克·鮑威爾認為，北約正尋求進入亞洲，它的擴張將對該地區未來的和平與安全構成實質性風險。