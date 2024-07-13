美國波士頓槍擊事件致5人受傷

中評社北京7月13日電／據新華社報導，美國馬薩諸塞州波士頓市警方說，該市10日晚發生一起槍擊事件，造成5人受傷。



警方說，槍手向露天聚會的人群開槍。5名傷者中包括一名兒童，都沒有生命危險，已被送往當地醫院。



槍擊發生後，警方封鎖該地區多條街道，目前尚未逮捕任何嫌疑人。