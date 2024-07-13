国防部新闻发言人就近期涉军问题答记者问

7月12日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。（來源：國防部網站） 中評社北京7月13日電／据新华社报导，国防部新闻发言人张晓刚12日就近期涉军问题答记者问。



上合组织防务安全合作成果丰硕



有记者问，近日，习近平主席赴哈萨克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议並发表重要讲话，中方接任上合组织轮值主席国。请发言人介绍中国军队参与上合组织防务安全合作情况。



张晓刚说，此次上海合作组织阿斯塔纳峰会批准给予白俄罗斯成员国地位，本组织成员国数量增加到10个。中方接任上合组织轮值主席国，上合组织步入“中国时间”。近年来在各成员国元首引领下，上合组织防务安全合作成果丰硕。一是战略沟通持续加強。定期举行成员国国防部长会议等。今年4月下旬，国防部长董军出席上合组织成员国国防部长会议，与有关国家防务部门领导人会见会谈，倡导携手践行全球安全倡议，推动防务安全合作走深走实。二是机制性会议促进交流。中方持续参加上合组织成员国国际军事合作部门会议、专家工作组会议，与各成员国代表沟通交流国际和地区安全、上合组织防务安全合作发展等问题，达成一系列合作意向。三是务实合作成效显著。各成员国防务部门和军队广泛开展军事检察、军事医学、军事交通、人道主义救援等专业领域交流互鉴。2023年11月，中方在华举办第5届上合组织防务安全论坛，为促进本组织防务安全合作发展作出积极贡献。



张晓刚表示，中国军队愿与成员国军队一道，大力弘扬“上海精神”，深化防务安全合作，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体，为促进世界和地区的和平发展作出新的更大贡献。



