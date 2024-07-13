外交部：反對美散布中支持俄國防的虛假信息

中評社北京7月13日電／據新華社報導，針對美國國務卿布林肯在北約峰會公共論壇上的有關言論，外交部發言人林劍11日說，中方堅決反對美方在沒有任何證據的情況下持續散布所謂中國支持俄羅斯國防工業的虛假信息。



“中方就此已多次闡明嚴正立場。”林劍在例行記者會上說，“我們對美方有關錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。”



林劍說，烏克蘭危機爆發之初，美方就造謠中國向俄提供軍事支持，但迄今未給出任何實質性證據，連美軍負責人也坦承中國並未在衝突中向俄提供軍事援助。事實上，有數據顯示，俄羅斯進口武器零部件和兩用物項超過60%來自美西方，被烏克蘭摧毀的俄方裝備95%的關鍵零部件也來自西方，俄制武器72%的西方零部件來自美國公司。不知美方對此作何解釋？我們也看到，美國及其盟友至今沒有中斷對俄貿易，去年對俄貿易額高達1300多億美元，占到俄外貿18%。世界上大多數國家也沒有參與對俄制裁或中斷對俄貿易。美方的鍋甩不到中國頭上。



林劍說，美國一邊出台大規模援烏法案，一邊無端指責中俄正常經貿往來，這是赤裸裸的虛偽雙標。美國慣於把自己偽裝成所謂“正義使者”“人權衛士”“世界警察”，幹的卻都是拱火澆油、挑亂生戰、對立對抗的事。誰是烏克蘭危機的始作俑者？誰是地區陷入衝突戰亂的幕後推手？誰是讓危機延宕不絕的罪魁禍首？誰是全球和平穩定的最大亂源？國際社會看得清清楚楚。



“我願重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有袖手旁觀，而是積極勸和促談，推動政治解決。我們從不拱火澆油、借機漁利，更不會向衝突任何一方提供武器，這一立場一貫明確。同時，中國企業按照世貿規則和市場原則同包括俄烏在內的世界各國開展正常的經貿合作合情合理，輪不到個別國家指手畫腳。”林劍說。



林劍說，美國與其在衝突中拉偏架，不如好好反思一下危機根源，為真正實現和平做點實事。美國不要妄想讓中國為其錯誤行徑埋單，中國也絕不接受美國的甩鍋推責和霸凌脅迫。“中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身正當合法權利。