首次突破400米　納木錯湖樣品成功采集

7月12日，科研隊員和鑽探隊員在慶祝納木錯湖底402.2米深度湖泊岩芯樣品成功采集。（來源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，7月12日18時35分，水上鑽探平台鑽機轟鳴，卷揚機拉緊鋼繩，高達14.3米的鑽塔，將層層包裹的湖泊岩芯打撈出來。這是我國首次在青藏高原大湖鑽探中成功突破400米的深度獲取岩芯，打破了2020年納木錯湖泊鑽探153.44米的鑽探紀錄。



鑽取如此深度的湖泊岩芯是一場非凡探索——



這是第二次青藏科考於2024年的重大標誌性科考活動之一，也是迄今為止國際大陸科學鑽探計劃（ICDP）中海拔最高的鑽探項目。



高海拔帶來的低溫、缺氧，湖泊底部複雜的地質結構，不斷晃動著水上鑽探平台的風浪，都為湖泊科考任務增添了前所未有的難度與挑戰。



鑽取含有泥土、砂石的湖泊岩芯是一項複雜且精細的工作。鑽塔高聳，科研人員卻要在狹長的操作台上小心翼翼地處理來之不易的湖泊岩芯樣品，每一寸樣品，都期待解讀出更多自然奧秘。在海拔超4700米的湖面，多國聯合科考隊不懈努力38天，於湖底深度402.2米處鑽取岩芯，總鑽探深度累計超過1300米，採取到上千管湖泊岩芯。



在納木錯湖泊鑽取岩芯，科研意義有多大？



湖泊岩芯是研究氣候環境的密碼。它像“時間膠囊”，封存青藏高原納木錯地區百萬年來的環境氣候變化信息。



納木錯面積超2000平方公里，是全國水容量最大的湖泊。“納木錯是一個封閉湖泊，湖泊中的水不流出湖盆，是整個流域的最低處，因此是流域內岩石、土壤、植被、河流及人類活動等信息的聚集地，具有重要科學研究意義。”納木錯湖泊科考負責人之一、中國科學院青藏高原研究所研究員王君波介紹。



