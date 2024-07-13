中評社北京7月13日電／國際論壇：南海問題應由直接當事方談判解決



來源：人民網 作者：馬來西亞新亞洲戰略研究中心理事長



南海問題應該由直接當事國通過友好協商和談判解決，域外勢力的介入使南海局勢更加複雜，不利於問題的解決



一段時間以來，美國、菲律賓等國在南海問題上動作不斷。美日菲三邊峰會聲明就南海問題對中國進行抹黑攻擊，美菲在南海搞聯合軍演，美國在菲律賓部署陸基中程導彈系統……這些加劇了南海緊張局勢，使南海問題更加複雜化，也損害該地區和平與穩定。



從強化美日印澳“四方安全對話”、美英澳“三邊安全夥伴關係”，到舉辦美日韓三國領導人戴維營會晤、美日菲三邊峰會，美國頻頻在亞太地區組建“小圈子”，目的是維護其在該地區的地緣政治利益，遏制中國發展進步。美國及其個別盟友在南海製造分裂與對抗，引發東盟國家擔憂。



在域外力量的挑唆下，菲律賓一些政客置國家和人民利益於不顧，在南海問題上採取對抗性做法，不斷挑釁生事。這種行為損人害己，破壞了地區國家推進解決南海問題的共同努力，也將損害菲律賓的長遠利益。



南海問題應該由直接當事國通過友好協商和談判解決，域外勢力的介入使南海局勢更加複雜，不利於問題的解決。中國與東盟十國於2002年11月簽署的《南海各方行為宣言》是東盟—中國對話關係中具有里程碑意義的文件，體現了東盟國家與中國維護南海和平穩定的共同意願，對穩定南海局勢起到了重要的引領和推動作用。南海問題當事國應該遵循《南海各方行為宣言》精神，保持克制，避免採取任何使爭議複雜化和擴大化的行動。



東盟一直堅持獨立自主，認為東盟事務應該由東盟本身決定。東盟國家普遍重視與中國的穩定良好關係，主張共同維護和平穩定的地區環境，通過合作實現互利共贏。東盟不願也不會為了迎合美國而參與美國組建的任何對抗中國的“小圈子”。



南海問題不應被過分誇大。只要堅持對話與協商，妥善處理分歧，問題並非不可解決。去年10月，東盟國家和中國正式啟動“南海行為準則”案文三讀，同意加快推進“南海行為準則”磋商，爭取早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的“南海行為準則”。東盟國家和中國應共同努力，積極推動“南海行為準則”磋商，並加強海洋漁業、科研、生態、安全等領域合作，把南海真正建設為和平之海、友誼之海、合作之海。



