泰國新一屆國會上議院議員名單揭曉

中評社北京7月13日電／據新華社報導，泰國選舉委員會10日確認新一屆國會上議院200名當選議員名單。這200人代表20個不同職業領域和社會團體，將正式替換上一屆多由軍方任命的上議院250名成員。



選委會秘書長沙永·汶密說，6月底上議院選舉後，選委會處理了數起投訴，導致公布選舉結果有所延遲，現已釐清所有爭議。



泰國6月26日在首都曼谷附近一家會展中心舉行上議院選舉。這是泰國第20部憲法自2017年4月正式生效以來首次舉行上議院選舉。



憲法規定，泰國國會由上下兩院組成，下議院500席由選民投票結合政黨比例分配制產生，上議院200名議員則遵循一套更複雜的選舉程序。泰國先前分別於6月9日和16日舉行縣級和府級選舉，共選出2995名候選人；6月26日，實際到場的2989名候選人根據職業或社會領域被分為20組，經過兩輪組內投票最終選出200名上議院議員和100名候補議員。



新一屆上議院議員將於本月就職，任期5年，享有權力包括參與立法修法，批准憲法法院、選舉委員會和反腐委員會等關鍵機構成員任命，以及監督政府行政等，但無權參與選舉總理進程。據媒體先前報導，新當選上議院議員中，逾六成與自豪泰黨關係較密切，該黨是現任多黨執政聯盟中第二大黨、國會下議院中第三大黨，屬於保守派；僅少數人更親近第一大執政黨、總理賽塔·他威信所屬的為泰黨。分析人士認為，這種局面可能會對為泰黨意圖推行的立法和政策議程形成掣肘。