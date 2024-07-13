北流市一家玩具廠員工正在生產玩具。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／“閑置存量”變“發展增量”——廣西玉林盤活閑置低效用地走訪見聞

來源：新華社



停產廢棄的廠房變成帶動就業的光電公司、閑置倉庫變為服飾加工廠、破產的家具廠轉變為消毒企業……近年來，廣西玉林市分類施策喚醒“沉睡”土地資源，緩解建設用地壓力，有效實現土地集約利用、企業經濟社會效益提升。



在玉林市博白縣亞山鎮四維村，曾經無人問津的1400平方米閑置廠房經過盤活，變成帶動就業的玉林橋聯光電有限公司廠房。在公司的生產車間，隨著工人輸入參數，一件件巴掌大小的LED顯示屏電子精密元件走下生產線。“目前我們的訂單不用愁，這兩年的營業額增長明顯，今年上半年產值約1000萬元。”公司負責人覃海岸說。



四維村黨支部書記覃甫威說，他們2022年從廣東省江門市引進總投資8000萬元的橋聯光電項目，通過盤活閑置資源，為四維村帶來每年近10萬元的村級集體經濟收入，還帶動60多名群眾就地就業。



博白縣自然資源局副局長唐廣建說，博白縣在盤活閑置低效用地過程中，結合招商引資激勵政策，圍繞重點產業鏈實行全域招商。博白鎮新仲村創建玉商回歸小微產業園，充分利用7畝多的集體閑置地，招引5家企業，吸納200多名當地群眾在家門口就業。



記者在玉林市福綿區、博白縣、北流市、容縣等地走訪瞭解到，各地摸清閑置低效土地歷史遺留問題，採取建庫管理的方式，針對排查出來的低效閑置用地分類施策。“我們對低效工業用地現狀進行梳理細化，收集整理土地及建築面積、產權歸屬、經營狀況、企業訴求等信息，建立低效工業用地數據庫，實時掌握盤活動態。”容縣自然資源局副局長黃占鋒說。



各地低效閑置土地原因各不相同，如何探索不同路徑，更好高效盤活？北流市對有意願發展但實力不足的企業，指導建設標準廠房出租或引進合作夥伴共同開發；對“批而未建”的地塊，積極引導企業轉讓騰挪土地、廠房，滿足新進優質企業用地需求；對投產未達預期且收購意願較強的企業，鼓勵和引導優勢企業實施兼並重組，推進產業轉型升級；對進入破產程序的企業，積極與法院溝通協作，結合招商引資，鼓勵新引進企業以司法拍賣等方式實現就地“換鳥”。

