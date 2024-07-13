中國外貿“半年報”湧動新動能

1月30日，遠洋滾裝船在福州港江陰港區裝運出口海外的乘用車輛（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，12日，我國外貿上半年“成績單”出爐——今年上半年，我國貨物貿易進出口總值21.17萬億元，同比增長6.1%，貿易規模再創新高。



海關總署公布的數據顯示，從規模上看，上半年我國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元；從增速上看，二季度外貿同比增長7.4%，較一季度和去年四季度分別提高2.5個和5.7個百分點，季度走勢持續向好。



“上半年我國貨物貿易出口同比增速持續回升至6.9%，從增長動能角度看，對經濟的拉動作用明顯。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。



據海關統計，上半年，我國出口結構進一步優化，機電產品出口同比增長8.2%，占出口比重的近六成。具體來看，我國出口機電產品7.14萬億元，占我國出口總值的58.9%。其中，自動數據處理設備及其零部件6837.7億元，增長10.3%；集成電路5427.4億元，增長25.6%；汽車3917.6億元，增長22.2%。



“以前，新西蘭居民不熟悉中國品牌，我們在賣車時需要做背景介紹。現在，不少新西蘭居民會為中國電動汽車慕名而來。”新西蘭一家品牌門店負責人理查德·範德恩格爾說。



“出口重量更重質。”上海交通大學中國金融研究院副院長朱啟貴說。



海關總署數據顯示，勞動密集型產品出口呈現良好勢頭，上游紡織品出口同比增長6.5%。



70多家店鋪“國內國外同步上新”，這是上海絲綢集團股份有限公司旗下的商務女裝品牌LILY的做法。該品牌國際業務總監陳歡表示，“同步上新”進一步增強了其在國際市場的品牌力。



中國紡織品進出口商會副會長張錫安說，我國紡織服裝業順應全球產業鏈格局調整的趨勢，穩步開展國際供應鏈布局，加強設計研發和自主品牌建設，展現了較強韌性。