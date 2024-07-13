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美稱擊毀胡塞武裝無人艇和無人機
http://www.CRNTT.com   2024-07-13 11:57:34


　　中評社北京7月13日電／據央視新聞報導，美國中央司令部11日發布消息稱，過去24小時內，美軍在紅海海域擊毀了5艘也門胡塞武裝的無人艇。此外，美軍還擊毀了紅海海域上空和胡塞武裝控制區內的共3架無人機。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。


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