製造烏克蘭危機的“鍋”，北約休想甩給中國

中評社北京7月13日電／據國際在線報導，當地時間10日，北約華盛頓峰會發布宣言。在北約配合美國遏華戰略的背景下，這份宣言對中國進行了惡意攻擊。它聲稱中國對北約利益、安全和價值造成挑戰，誣稱中國是俄烏衝突的“決定性支持者”，對跨大西洋安全造成系統性挑戰。作為俄烏衝突的始作俑者，北約非但不反躬自省，反而對一直勸和促談的中國“甩鍋”栽贓，讓世界再次見識了這個“冷戰遺孽”的本色。



時至今日，這場俄烏衝突已持續近兩年半。關於這場悲劇的起因，國際社會的反思越來越冷靜和理性，越來越多的人認識到：冷戰結束後，北約在美國主導下持續推進東擴，不斷擠壓俄羅斯安全空間，這才是釀成俄烏衝突的根源。從地緣政治層面看，美國“誘發”這場衝突，為的是削弱俄羅斯，同時把歐洲牢牢攥在手裡。俄烏衝突爆發後，美西方國家一邊不斷拱火澆油，持續向烏克蘭提供軍事援助；一邊對俄羅斯施加各類制裁。但這並沒有壓垮俄羅斯，反令烏克蘭深陷戰爭泥潭，也讓歐洲在政治、經濟、安全等領域付出高昂代價。



《美國保守派》雜誌曾刊文稱，“華盛頓將同俄羅斯戰鬥到最後一個烏克蘭人”。至少從目前看，為了實現自身霸權利益，美方仍不打算收手。今年5月底，北約聲稱，繼續尋求在俄烏衝突中每年至少向烏克蘭提供400億歐元的長期軍事支持。本次峰會上，北約又宣布，今後數月將再向烏克蘭提供5套“愛國者”等戰略防空系統以及數十套戰術防空系統。不少輿論認為，北約準備把俄烏衝突作為“消耗戰”持續推進。



為掩蓋自身在俄烏衝突中的責任，北約打起了“歪主意”——通過炮製虛假敘事，試圖把中國當成“替罪羊”。本次峰會召開前，北約方面就頻頻對中國進行指責和威脅，抹黑中俄正常經貿合作，污蔑中方對俄提供軍事支持。一些西方政客甚至說，結束俄烏衝突的鑰匙掌握在中方手中。但事實呢？美西方迄未拿不出任何實質性證據，就連美軍負責人也承認，中國並未在俄烏衝突中向俄提供軍事援助。



有分析稱，美西方將俄羅斯視為最大現實威脅，通過把中俄綁定，它們試圖在國際輿論中抹黑中國形象、推卸戰爭責任，進而挑撥中歐關係、破壞中歐合作。外交學院教授李海東對《國際銳評》分析說，北約在美國的操控下，把中國同俄烏衝突關聯，渲染所謂“中國威脅”，也是在為其推進亞太化製造借口。