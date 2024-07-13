阿斯麥兩任CEO均反對美國對華出口限制

中評社北京7月13日電／據新華社報導，荷蘭半導體設備製造商阿斯麥公司CEO克里斯托夫·富凱和上一任CEO彼得·溫寧克日前接受媒體採訪時，均表示反對美國限制阿斯麥對華出口生產設備。



富凱對德國《商報》說，限制阿斯麥對華出口芯片生產設備是不明智的，這樣做反而會傷害西方自身利益。他說，西方急需的芯片正在中國生產，“阻止別人生產你需要的東西是不理智的”。



溫寧克對荷蘭BNR電台說，美國限制對華芯片出口是基於意識形態，而非事實或數據。他表示會盡可能地展開游說，以防止出現嚴厲的對華出口限制。