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一架俄客機試飛時在莫斯科州墜毀
http://www.CRNTT.com   2024-07-13 11:53:13


　　中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，據總台記者消息，當地時間12日，一架未載有乘客的蘇霍伊超級100型客機在俄羅斯莫斯科州墜毀，機上3名機組成員全部死亡。

　　該飛機失事後墜入了莫斯科州的森林中，隨後發生爆炸。

　　據當地緊急情況部門介紹，該架飛機是在經過例行檢修後進行試飛的過程中失事的。

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