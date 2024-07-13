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一架俄客機試飛時在莫斯科州墜毀
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2024-07-13 11:53:13
中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，據總台記者消息，當地時間12日，一架未載有乘客的蘇霍伊超級100型客機在俄羅斯莫斯科州墜毀，機上3名機組成員全部死亡。
該飛機失事後墜入了莫斯科州的森林中，隨後發生爆炸。
據當地緊急情況部門介紹，該架飛機是在經過例行檢修後進行試飛的過程中失事的。
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