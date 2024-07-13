兩岸青年參加湖南夏令營結交摯友、互促互進

中評社北京7月13日電／據新華社報導，10日，在登機返回台灣前，21歲的台灣南華大學文學系大三學生陳筱婷依依不舍地和她在長沙新交的朋友們發信息道別。“我早就想來大陸看看，這次在湖南好吃和好玩的太多了，還交到了新朋友，等我有時間一定要再回來看大家。”她說。



陳筱婷參加的是由中華全國台灣同胞聯誼會、湖南省委統戰部、湖南省台灣同胞聯誼會、湖南廣播電視台共同舉辦的第二十一屆台胞青年千人夏令營湖南分營暨海峽兩岸青年交流湖湘行活動。



7月5日至9日，來自台灣東華大學、台中科技大學等台灣高校的近百名台灣青年，攜手湖南6所高校的50名大陸學生以及12個大陸志願者家庭赴長沙、湘潭、張家界等地，一起感受湖湘文化、體驗特色美食、感知祖國發展，兩岸學子面對面交流，結交摯友、互促互進。



這是陳筱婷第一次來大陸，此次和她同行的台灣青年都是“首來族”。出發前，陳筱婷就通過小紅書做好了長沙的“打卡攻略”。她告訴記者，她在台灣時就經常通過自媒體瞭解大陸，但是親眼看到和親身體驗後還是不一樣。“大陸的城市非常繁華漂亮，大家的生活也很便利，網絡支付也很便捷。”



台灣屏東大學企業管理專業大二學生王韋順在手機裡存了千餘張湖南的美食、風景和人文照片。“夏令營活動讓我認識了很多和我一樣的大陸青年朋友，也讓我感受到兩岸青年交流的非凡意義。我想盡可能多地拍照留下這些記憶，回去與台灣的朋友們分享。”他說。



在此次夏令營中，陳筱婷與湖南工業大學文學與新聞傳播學院大二學生嚴明宇成了朋友，共同的人文專業背景讓他們有說不完的話題。“夏令營讓我認識了明宇這樣有才的新夥伴，從他身上瞭解到大陸青年的包容與友善，與新朋友們的交流讓我提升了不少。”陳筱婷說。



除景點外，兩岸青年還參觀了巴斯夫杉杉電池材料有限公司、湖南吉利汽車工業有限公司以及馬欄山視頻文創園等地，感受湖南“創新高地”的魅力和成果。不少參加夏令營的台灣青年表示，通過面對面、心貼心的雙向交流，他們對大陸的認知更立體、全面。

