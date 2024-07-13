韓美簽署《朝鮮半島核遏制核作戰方針》

中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，當地時間7月11日，韓國國防部國防政策室室長趙瑲來和美國國防部負責太空政策的代理助理部長維平·納蘭在華盛頓簽署了韓美《朝鮮半島核遏制核作戰方針》。韓國國防部方面稱，該方針為韓美同盟維持有效的核遏制政策和態勢明確了原則和程序。



朝方目前對此暫無回應。