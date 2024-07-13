上半年信貸結構改善　金融支持力度穩固

圖為一名銀行工作人員在清點鈔票。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／上半年信貸結構持續改善 金融支持實體經濟力度穩固

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中國人民銀行12日公布的數據顯示，上半年我國人民幣貸款增加13.27萬億元，增長基本平穩；同時，貸款利率保持在歷史低位水平，金融對實體經濟的支持依然穩固。



上半年，各項貸款增加13.27萬億元，社會融資規模增量為18.1萬億元，均處於歷史同期較高水平。6月末，廣義貨幣（M2）餘額305.02萬億元，同比增長6.2%。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，6月新增貸款超2萬億元，從總量上看並不少。上半年，社融規模增長平穩，金融對實體經濟的支持力度保持穩固。儘管上半年信貸增速放緩、M2增速有所回落，但金融總量增速並不能全面反映金融支持實體經濟的成效。



當前，我國社融規模、M2餘額已分別突破390萬億元、300萬億元，人民幣貸款餘額也超過250萬億元，新增量保持高速增長難度越來越大。



“我國貨幣總量已經足夠多，一味追求總量增長難度較大，還可能產生資金空轉等‘副作用’，盤活存量對金融支持經濟的意義更大。”招聯首席研究員董希淼認為，貸款到期收回後可以投向其他高效領域，盤活存量貸款雖然不會體現為貸款增量，但通過“有減有增”同樣能為經濟高質量發展注入新動力。



數據顯示，上半年，企（事）業單位貸款增加11萬億元，占全部新增貸款八成以上。其中，企業中長期貸款增加8.08萬億元，信貸結構不斷改善。



從“增”的具體投向看，一些從低效領域騰挪出來的信貸資源，投向了五篇大文章涉及的重點領域和薄弱環節。

