日本自衛隊醜聞發酵　岸田道歉

中評社北京7月13日電／據大公網報導，日本防衛省12日公布一份包含218人的處分名單，涉及違規處理特定秘密、違規領取潛水補貼、違規用餐、職權騷擾等。受處分的高級官員包括防衛省事務次官（防衛省最高文官）增田和夫、統合幕僚長（最高武官）吉田圭秀、海上幕僚長酒井良、陸上幕僚長、航空幕僚長和情報總部長等。他們均違反了特定秘密問題的指揮監督義務。由於海自問題最嚴重，酒井良將於19日卸任。日媒稱，這是實際上的撤換。



共同社表示，自衛隊各組織一把手同時受到處分極其罕見，此次處分堪稱歷史最大規模。木原稔和酒井良12日在記者會上鞠躬致歉。木原稔稱，將全力挽回國民信任。他拒絕辭職，僅表示會主動返還一個月的工資。正在美國訪問的岸田文雄稱，對此次事件給國民造成擔憂“深表歉意”。



自衛隊高官放任違規行為



日本《特定秘密保護法》規定必須對接觸機密的公務員等實施包括背景調查在內的“適崗評價”，以發放安全許可，但防衛省近期調查發現，海自38艘艦艇和支援部隊中發生了至少41宗違規事件；航空自衛隊發生2宗；陸上自衛隊員涉嫌未經恰當程序就銷毀特定機密文件；統合幕僚部和情報總部也存在手續失誤問題。海自41宗違規事件中有38宗發生在艦艇內的作戰信息中心（CIC）和艦橋上，沒有安全許可的隊員在這裡接觸或處理了特定機密。涉事艦艇包括配備“宙斯盾”系統的驅逐艦。



防衛省官員表示，擁有安全許可的人員在處理機密信息時會叫來沒有許可的人幫忙；在一些高級官員眼中，沒有許可的人員只要不看屏幕或不聽涉及機密信息的對話，就是可以接受的。酒井良說：“我認為我們的組織文化出了大問題。即使人們意識到不當行為也不會報告。”他還表示，在船上狹小的空間裡，很難將有許可和沒有許可的人分開。防衛省表示將糾正違規現象，對所有可能進入機密信息處理區域的人實施“適崗評價”。



海自退役中將伊藤俊行稱，在《特定秘密保護法》之外，根據日美達成的協議，日本方面還有另一套安全許可制度。他認為，使用兩套制度很麻煩，可能需要簡化。



據《華爾街日報》報導，日本太空機構也存在信息安全漏洞，美國官員對日方的網絡防禦能力感到擔憂。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）本月承認，黑客獲取了該機構與其他機構合作的信息，並可能竊取了其雇員的個人信息。



