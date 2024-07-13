】 【打 印】 
美宣布向烏提供額外2.25億美元安全援助
http://www.CRNTT.com   2024-07-13 15:59:37


　　中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，當地時間7月11日，美國國防部發布聲明，宣布向烏克蘭提供額外2.25億美元的安全援助，以滿足烏克蘭關鍵安全和國防需求。據悉，這是拜登政府自2021年8月以來從國防部庫存中向烏克蘭提供的第61批裝備。該計劃將為烏克蘭提供防空系統和攔截器、火箭系統和火炮彈藥以及反坦克武器等。

　　此外，美國正在與德國、羅馬尼亞、荷蘭和意大利採取聯合行動，加強烏克蘭的防空能力，並將提供五個包括“愛國者”在內的戰略防空系統。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：