美宣布向烏提供額外2.25億美元安全援助

中評社北京7月13日電／據央視新聞消息，當地時間7月11日，美國國防部發布聲明，宣布向烏克蘭提供額外2.25億美元的安全援助，以滿足烏克蘭關鍵安全和國防需求。據悉，這是拜登政府自2021年8月以來從國防部庫存中向烏克蘭提供的第61批裝備。該計劃將為烏克蘭提供防空系統和攔截器、火箭系統和火炮彈藥以及反坦克武器等。



此外，美國正在與德國、羅馬尼亞、荷蘭和意大利採取聯合行動，加強烏克蘭的防空能力，並將提供五個包括“愛國者”在內的戰略防空系統。