日本一周逾9000人中暑　長者占六成

中評社北京7月13日電／據大公網報導，日本多地從7日開始迎來高溫，中部靜岡縣有地方高溫達40℃。日本總務省消防廳周二公布，7月1日至7日，日本全國共9105人因中暑緊急送醫，總計19人死亡。中暑送醫人數比前一周增加了4倍，其中65歲以上老年人占了約6成。



因為高溫中暑送醫後須住院3周以上的重症患者，高達210人，須短期住院的中等症狀患者達3038人。其中，中暑送醫的人之中，5378人是65歲以上老年人，占比59.1%。若以中暑場所來區分的話，“住宅”（即在家中暑）37.9%最多，“馬路”占20.6%次之。依照地區統計的話，前6多的地區分別為東京都907人，愛知縣763人，大阪府595人，埼玉縣584人，兵庫縣472人，千葉縣445人。



《朝日新聞》指出，即使各地出現極端高溫，有近六成的民眾完全不開冷氣，或除了無法忍受的情況外少開冷氣，其中大部分原因是受到通貨膨脹影響，電價高漲，民眾擔心電費過高。日本高溫也造成其他災害，包括不少住宅的玻璃熱到碎裂，有維修公司表示，7月開始每天都會接到約100件相關玻璃維修案件。日本氣象廳向全國47個都道府縣中的26個發布了中暑警報，呼籲人們不到萬不得已不要外出，白天和晚上都要開冷氣，並多喝水。