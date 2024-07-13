歐洲發射新型火箭　擺脫SpaceX

中評社北京7月13日電／據大公網報導，7月11日，歐洲新一代重型運載火箭“阿麗亞娜6型”（Ariane 6）9日進行首次發射，標誌著歐洲在上一代重型運載火箭退役後重啟太空之路。不過，火箭在執行任務過程中發生小意外，未能取得完滿成功。



“阿麗亞娜6型”火箭於當地時間9日16時，從法屬圭亞那庫魯航天中心發射升空。該火箭首飛搭載了多顆微型衛星和兩個小型返回艙，發射任務持續約3小時。不過，為火箭上面級提供動力的發動機因不明原因自行關閉，未能進行第三次重新啟動，導致任務在收尾階段出現意外，未成功釋放最後一批有效載荷。



不過，歐洲太空總署表示，雖然最後階段火箭出現意外，但瑕不掩瑜，“阿麗亞娜6型”火箭發射任務還是順利完成。



“阿麗亞娜6型”是歐洲目前最強大的火箭。2014年，歐洲太空總署批准研發“阿麗亞娜6型”火箭，以應對來自美國富豪馬斯克的太空探索科技公司SpaceX的挑戰。新火箭研發約40億歐元，原定於2020年首次發射，但由於技術等因素，首飛時間數次推遲。



去年7月，歐洲上一代重型運載火箭“阿麗亞娜5型”執行最後一次發射任務，結束了長達27年的服役生涯。歐洲隨後被迫將部分太空運載任務，轉交至SpaceX的“獵鷹9號”火箭執行。