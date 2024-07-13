兩份“體檢報告”坐實菲是南海生態的破壞者

中評社北京7月13日電／據國際在線報導，這兩天，中國官方發布了兩份關於南海的重磅報告。一份是10日的《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》；一份是8日的《仁愛礁非法“坐灘”軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。這兩份報告都用專業翔實的調查，分別分析了黃岩島、仁愛礁的生態系統狀況，得出了不同的“體檢”結論：黃岩島海域環境質量優，珊瑚礁生態系統健康；而仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到嚴重破壞，主要原因是菲律賓軍艦非法“坐灘”及其相關聯的人類活動。



鐵證面前，菲律賓破壞南海生態環境的所作所為一覽無餘。可笑的是，它又玩起顛倒黑白的老把戲。菲南海特別行動組9日發表聲明，反指中國對南海的珊瑚礁造成了破壞。假的真不了，黑的白不了，菲律賓的虛假敘事掩蓋不了它在南海的侵權行為，也誤導不了國際社會認知，只會進一步坐實它是南海生態的破壞者。



不妨看看中方報告的主要內容。基於衛星遙感和現場調查數據，中方發現，菲那艘破爛不堪、非法“坐灘”25年的軍艦，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。例如，仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，非法“坐灘”軍艦周邊降幅尤為明顯；非法“坐灘”軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚；礁區海水中重金屬、油類、活性磷酸鹽含量明顯高於歷史記錄；在礁區散布有漁網等各類人為棄置物等等。究其原因，不斷銹蝕破損的軍艦以及艦上的人類活動，正是罪魁禍首。



可見，中方的報告有理有據，是基於客觀事實和科學調查得出的結論。中方要求菲方撤走在仁愛礁非法“坐灘”的軍艦，既是維護主權和海洋權益的正當之舉，也是為了避免仁愛礁生態系統持續遭到破壞，是對海洋環境的高度負責。



事實上，除了中方這次發布的報告，美國有線電視新聞網（CNN）今年3月的一篇報導也提到，10年前， CNN前記者托馬斯.茨勒曾與菲海軍陸戰隊隊員一起住在這艘老鼠和蟑螂橫行的生銹破船上。他們自己捕魚，並在船上烹飪大部分食物。不難想象，時至今日，這艘船上產生的生活垃圾有多少！