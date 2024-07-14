中評現場：奶酪飄香 台青品味草原文化盛宴

參訪團觀看首放錫林郭勒奶酪文化產業園介紹短片（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月14日電（記者 袁曉麥）7月10日上午，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的"2024台灣青年邊疆行"參訪團一行30餘人來到首放錫林郭勒奶酪文化產業園，開啟了他們的味蕾與文化探索之旅。



漫步園區，濃鬱的奶香味撲鼻而來。參訪團成員們走進現代化的奶製品生產車間，透過透明的玻璃窗，他們親眼見證了奶酪、乾酪等特色奶製品從原料到成品的全過程。"確實沒有想到，奶製品的製作過程這麼精細講究。"台青張開星向中評社記者表示。



在奶酪文化展廳，墻上掛滿了關於奶酪的歷史文化典故，一個個精致的展品訴說著奶酪與草原民族的不解之緣。最引人注目的是按比例復原的蒙古包，它不僅展示了傳統的生活方式，也讓台灣青年們感受到了濃厚的民族文化氣息。產業園講解員介紹道，"在蒙古族文化中，奶酪不僅僅是一種食物，它也是草原文化的一部分，在草原民族中代代相傳。”



參觀之餘，參訪團成員們還有機會親自動手，體驗了一次奶酪塊的製作過程。在工作人員的指導下，大家圍坐在一起，一邊學習如何將奶酪通過模具揉捏塑形，一邊分享品嘗著各自的最終成品，一些台灣青年還現場向師傅請教奶製品保存、營銷技巧，探討兩岸乳品產業合作空間。歡聲笑語中，台灣青年們對草原文化和奶酪也有了更深的認識和感悟。



據悉，台灣青年邊疆行活動旨在邀請台灣青年實地感受祖國邊疆地帶的發展成就和民族風情，加強兩岸青年交流。在為期五天的參訪過程中，台灣青年們深入錫林郭勒盟各地，參觀體驗內蒙古獨特的民族文化和發展新貌，用腳步丈量邊疆，為推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。

