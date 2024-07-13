外交公署：聯動大灣區　瓊港謀發展

中評社北京7月13日電／外交部駐港公署組織的“走進海南 推動港灣聯動發展”外國駐港領團和商界赴海南參訪團活動，12日在三亞結束了全部行程。參訪團在為期五天的行程先後到了海口市高新區、文昌航天超算中心、海南國際商業航天發射中心、樂城醫療旅遊先行試驗區、洋浦港保稅區、昌江核電站、崖州灣科技城等。參訪團成員對海南自貿港的建設成就感到驚喜，對我國先進的航天技術和強大的航天發射能力表示贊嘆。一些商會代表表示，文昌國際航天城很有吸引力，未來將組織本商會成員專程來此訪問。



參訪團團長、外交部駐港公署特派員崔建春說，海南與香港地緣相近，人緣相親，一直保持密切的交流合作。未來，在海南自貿港與粵港澳大灣區聯動發展的過程中，會釋放出一系列重要商機，謀求更大發展。在參觀昌江核電基地時，曾在中核集團工作過的崔建春表示，香港要發展，就需要有新的電源，可以借鑒海南的經驗，發展清潔能源。海南與香港有相似之處，香港有“一國兩制”，海南有“自貿港法”，同屬於國家層面。海南每年舉辦博鰲亞洲論壇，香港是全球貿易和金融中心，他認為兩地可承擔不同角色，日後考慮可將出席博鰲論壇的政商界領袖帶到香港，相互交流。



崔建春表示，他赴港履新以來，在與總領團及商會等的交流中，無論是否是發達國家，都沒有聽到有總領事表示對香港國安法或“維護國家安全條例”的意見。對於有西方國家對香港的批評，崔建春指出，有些外國政客並沒有來過中國，也不瞭解中國，中國人再寬容也有原則。他認為，有些人可以不理解香港國安法，但如果有人要反對，並“拿這個法來說事，中國人不吃這一套”。



香港德國商會主席赫佑漢對昌江核電“玲龍一號”模塊式小型核反應堆贊不絕口，他認為這是中國取得的重大技術進步，此次的參觀行程也讓他對中國核電技術有了更加直觀和深入的瞭解。香港加拿大商會主席譚建中高度讚賞中國政府為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證的新政策，表示願致力於促進瓊港合作。阿聯酋駐香港總領館經濟分析師尹翰墨之前去過北京、上海、深圳等地，是第一次到海南，他認為，海南是個好地方，他有機會還會再來度假。