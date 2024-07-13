“戰亂製造者”北約“警告”中國，意欲何為

中評社北京7月13日電／中國網評：“戰亂製造者”北約“直接警告”中國，意欲何為？



來源：中國網 作者：中國網評論員 華章



據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，當地時間7月10日，正在美國華盛頓舉行的北約峰會發表聯合聲明，妄稱中國帶來“系統性挑戰”，並再度拿所謂“援俄”借口對華發難，稱中國是所謂烏克蘭危機的“決定性推動者”。外媒分析稱，這是北約首次以聯合聲明形式對中國發出“直接警告”，隱含讓中國“付出代價”的威脅，是北約對華態度的一個重大轉變。



作為冷戰對抗的遺物，北約並沒有隨著華約的解散而消失，反而在冷戰後的幾十年間不斷擴張其地理邊界和活動範圍。作為一個軍事組織，北約的存在從未給世界帶來和平與安寧，反而屢屢成為地緣衝突的幕後推手。1999年，北約繞過聯合國安理會，悍然對南聯盟發動持續78天的轟炸，直接造成2000多人死亡，100多萬人淪為難民；2001年，以美國為首的北約借“反恐”名義發動阿富汗戰爭，到2021年美國狼狽撤出阿富汗之時，戰火和暴力已致超過10萬阿富汗平民傷亡，近1／3民眾淪為難民。空襲利比亞、入侵伊拉克、介入敘利亞內戰，每一次地區衝突的背後幾乎都有北約的影子。延宕至今的烏克蘭危機，也是北約不斷東擴導致的結果。據不完全統計，僅2001年後北約國家發動和參與的戰爭就導致數十萬人喪生，數千萬民眾流離失所。這樣一個不斷對外輸出衝突和戰爭的“麻煩製造者”，卻大言不慚地給別國扣上所謂“挑戰”“威脅”的帽子，實在讓人哭笑不得。



早該“壽終正寢”的北約始終“陰魂不散”，是因為其自誕生之日起，便是美國實現霸權野心的趁手工具。自北約成立伊始，美國就牢牢控制著這一組織的領導權，通過這一機制，美國在西歐各國設立軍事基地並駐軍。看起來，似乎是美軍駐在國因獲美國的“保護”而變得更“安全”了，實際上，自那時起，這些國家的主權已不完整，與美國之間構成了事實上的從屬關係。美國駐蘇聯原大使喬治·凱南就曾一針見血地指出：只要歐洲成員國代表提出的建議美國不滿意，美國代表就可以直接否決，而且，美國代表的意見就是最終決定。可見，北約煽動地區衝突，尤其是長達幾十年的“東進運動”，體現的皆是美國的意志。北約不斷將原蘇聯的勢力範圍納入自己版圖，不僅讓美國強化對歐洲大陸的控制力，蠶食俄羅斯的安全空間；更通過不斷吸納新成員，壯大北約內部挺美力量，敲打、牽制某些主張戰略自主的老歐洲國家。