中方反制對台軍售六美企

中評社北京7月13日電／據大公網報導，中國外交部7月12日公布關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定，決定自當天起施行。決定稱，美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。根據決定，將凍結6家美國軍工企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。凍結5名高級管理人員在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



決定指出，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：對安杜裡爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。



同時，對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德.納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文.麥克唐奈、安杜裡爾公司首席執行官布賴恩.申普夫、安杜裡爾公司首席運營官馬修.格裡姆、安杜裡爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈裡.考斯納等5名企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



近期中方陸續發布反制措施



自台灣地區新領導人上台，美台勾連密切，行事囂張。6月18日，美國政府批准向台灣地區出售數百枚無人巡飛彈藥，其中就包括來自安杜裡爾公司的291枚“Altius 600M－V”巡飛彈，以及來自航空環境公司的720枚“Switchblade 300”（“彈簧刀”）巡飛彈。前者價值3億美元，後者價值6020萬美元。



自5月底起，中方陸續對相關美國軍工企業和高管發布反制措施。其中包括：5月22日起，對美國12家軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施；6月21日起，對洛克希德.馬丁公司實體和高級管理人員採取反制措施。



