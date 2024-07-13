四川圍繞災後恢復重建開展省級巡回監督檢查

中評社北京7月13日電／據中央紀委國家監委網報導，早晨7點多，四川省甘孜藏族自治州瀘定縣德威鎮奎武村村民李訓華騎著摩托車從新家來到果園，十分鐘後，一筐沉甸甸的柑橘就從柑橘林中挑出。碼放、裝車，準備發往各地市場。



奎武村是一個半高山村落，受2022年“9·5”瀘定地震影響，全村251戶群眾中有76戶搬遷到了山腳下的安置點。搬進來住得下還要考慮過得好，此前在瀘定縣紀委監委走訪過程中，不少群眾很擔心今後日子怎麼過，產業怎麼發展。瀘定縣紀委監委把這一群眾訴求反饋至相關部門，督促積極組織技術培訓，協調農技專家定期指導栽種、管理、采摘等，讓包括李訓華在內的安置群眾在家門口就吃上了產業飯。



當前，“9·5”瀘定地震災後重建進程已經過半，從一開始監督救災物資和資金精準發放，到中期督促相關單位和部門保質保量完成基礎設施重建，再到時下護航產業發展解決群眾後顧之憂，災後重建的階段性重點在變，但不變的是四川紀檢監察機關一以貫之的監督保障工作。



“為推動形成上下貫通、左右聯動、交叉互查的立體監督格局，我們整合紀檢監察機構‘室組地’力量，會同審計廳、財政廳等省直有關部門，綜合運用貫通聯動、明察暗訪、走村入戶等多種方式，聯合開展省一級災後恢復重建巡回監督檢查，傳導壓力，壓實責任。”四川省紀委監委相關負責同志介紹，第一輪監督檢查在地震發生2個月後隨即進行，隨後又分別在去年3月和7月連續開展第二輪和第三輪監督檢查。



每一輪省一級巡回監督檢查均堅持緊跟形勢任務抓謀劃、緊盯項目現場抓監督、緊追問題不放抓整改、緊扣目標導向抓預防、緊貼基層呼聲抓優化。據該省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹：“在第一輪巡回監督檢查中，檢查組重點盯救災物資發放管理、受災群眾過渡安置等情況，有效推動某受災地1.67億元救助補助資金發放到位。結合第一輪發現的個別基層救災物資管理不規範等問題，第二輪巡回監督檢查中，檢查組重點督促地方黨委和政府持續做好救災物資回收管理工作。在住房等基礎設施建設大規模鋪開後，第三輪巡回監督檢查聚焦工程項目建設專門編制‘口袋書’，列舉監督檢查要點和高危風險點位，推動項目建設廉潔高效推進。”



