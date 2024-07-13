黑龍江省委巡視　協同推動立行立改

中評社北京7月13日電／據中央紀委國家監委網報導，僅僅7天，奧林花園小區100餘戶居民出行難、棚戶區改造補償款拖欠和動遷安置遲緩等問題全部得到解決。這是前不久黑龍江省委第十一巡視組進駐雞西市雞冠區開展巡視“回頭看”工作以來，通過接待來訪、接聽來電、受理舉報等方式，緊盯群眾反映的急難愁盼問題，推動相關被巡視單位黨委立行立改，交出的成績單。



據瞭解，黑龍江省委第十一巡視組今年4月底進駐開展工作以來，陸續接到群眾關於行路難、拆遷補償發放不到位、拖欠農民工工資等方面問題反映，巡視組會同雞冠區委實地踏查、聽取情況介紹等方式，就解決問題可行性、時效性進行研判。在征得雞冠區委意見後，將四件群眾反映突出問題作為立行立改事項交區委辦理。雞冠區委組織相關部門，逐案落實包案領導，細化工作措施，確定時限推動整改，將問題化解在基層。



十三屆省委第五輪巡視期間，省委巡視辦成立了財審攻堅組、巡回指導專班、問題線索指導組、上下聯動指導組4個小分隊，他們在政策咨詢、線索研判、精準施策等方面為11個巡視組提供多方位協助，幫助巡視組有的放矢破解巡視難題。據瞭解，現場巡視期間共推動立行立改問題116個。



現場巡視期間，省委第八巡視組發現，今年1月至4月，某銀行賬戶開卡涉電話詐騙案居高不下，累計涉案金額超千萬元，公安機關曾多次要求該行採取措施但成效不大。對此，財審攻堅組隨即協助巡視組啟動立行立改程序，督促該行盡快完成整改工作。



“財審攻堅組與巡視組一起研究堵點難點、精確破題，在該行梳理出賬戶管控、額度管理、限額漏洞等15個問題。”據巡視組工作人員介紹，問題整改後，涉案賬戶數量降幅明顯。