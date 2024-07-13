炮製伏特台風謊言，美全球監控陰謀再破產

中評社北京7月13日電／中國網評：炮製“伏特台風”彌天大謊，美全球監控陰謀再破產



來源：中國網 作者：中國網特約評論員 周寧南



近日，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團發布專題報告《伏特台風II——揭密美國政府機構針對美國國會和納稅人的虛假信息行動》。這是繼4月15日發布的專題報告《伏特台風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動》之後，再次曝光美國為了維護全球網絡監控霸權所撒下的彌天大謊，也是美國企圖在全球監控問題上蒙混過關陰謀的再次破產。



根據該報告，美國謊稱“伏特台風”黑客組織具有所謂中國政府背景，對美國通訊、能源、交通、水利、污水處理等關鍵基礎設施實施網絡滲透，意圖發動毀滅性網絡攻擊。這是美國操縱全球認知的慣用伎倆。



美國不但在2023年2月、2023年5月，兩次糾集“五眼聯盟”等國家網絡安全機構發布報告，企圖借助盟友的聲音，上演“三人成虎”的把戲，給自身搖搖欲墜的信譽兜底，還通過向微軟公司、流明科技公司等發放國防部高額訂單，授意相關公司發布報告，調動私營企業、媒體網絡應聲附和，開展所謂中國網絡攻擊的虛假敘事。美國聯邦調查局局長、網絡安全和基礎設施安全局局長等人也在國會聽證會和媒體等場合渲染中國網絡安全威脅。



美國大費周章，炮製所謂“中國網絡威脅論”，企圖傳播網絡攻擊相關恐慌情緒，脅迫國會議員支持續簽《涉外情報監視法案》第702條款。該條款允許美國安全部門無需法院許可即可實施監聽監控，是美網絡監控他國政要公民、本國公民的“法律授權”。2024年4月18日，在美國國會參議院對“702條款”延期法案進行投票的前一天，美聯邦調查局局長稱，中國政府支持的“伏特台風”組織已經成功入侵了包括23個管道運輸行業運營商在內的眾多美國公司，通過散布虛假消息操控輿論，向參議院施加壓力。次日，在“702條款”授權的最後期限，美國國會參議院通過了該法案，並最終獲得總統簽署批准。