重慶：戰在一線　共同築牢防汛堤壩

中評社北京7月13日電／“老仇，不要擔心，鎮政府已經把安置點準備好了，有人接你過去。”“還有幾戶群眾沒有轉移？我們馬上過去看看。”……



據中央紀委國家監委網報導，7月11日一大早，重慶市墊江縣澄溪鎮紀委書記程民忠來到該鎮大雷村月亮田地質災害隱患點，勸導附近群眾轉移安置，並對安全隱患排查、救災物資保障等情況開展督導檢查。



7月10日夜間，重慶大部地區出現暴雨到大暴雨，局地出現特大暴雨。為有效防範應對暴雨帶來的災害、保障人民群眾生命財產安全，重慶各級紀檢監察機關立足監督職責，聞“汛”而動，戰在一線，切實築牢防汛安全“堤壩”。



受強降雨影響，墊江縣多地出現內澇、滑坡等災情。汛情就是命令，墊江縣紀委監委立即行動，將搶險救援、轉移安置、巡查防護等環節作為關注重點，安排部署全縣紀檢監察幹部採取“室組”“室組地”聯動方式，直奔一線既督又戰，協助並監督做好抗汛救災工作。



7月11日上午，忠縣三匯鎮三匯河水位持續上升，洪水裹著泥沙倒灌進場鎮。面對汛情，忠縣紀委監委深入防汛前線靠前監督，督促鄉鎮（街道）、職能部門嚴格落實防汛救災責任。三匯鎮紀委應“汛”而戰，既當“監督員”，又當“戰鬥員”，第一時間對場鎮沿河住戶、商戶及低窪地段住戶人員進行摸排轉移，同時督促平安應急、民生服務等崗位工作人員採取有效措施，全力做好人員轉移安置、道路交通搶險、電力飲水恢復等工作。該縣紀委監委駐縣交委紀檢監察組第一時間組織人員深入縣水利局等職能部門，共同分析研判災害風險，督促指導各地各部門做好防範應對工作。截至目前，轉移涉險群眾4700多人，發布各預警信息5000餘條。



受暴雨和上游洪水影響，7月11日中午，長壽區海棠鎮、雲台鎮等場鎮內澇仍未消退，不少農田、村莊被淹。長壽區紀委監委組織相關派駐紀檢監察組、鎮街紀檢監察力量，直達現場開展防汛監督和救災搶險，全面投入防汛搶險保衛戰。同時，安排部署各基層紀檢監察組織緊盯應急值守、防汛物資儲備、群眾安置等關鍵環節加強監督檢查，堅決防止擅自脫崗、敷衍塞責等行為，確保防汛救災各環節工作銜接順暢、運行高效。

