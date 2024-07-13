恐嚇換不來尊重　陣營對抗不如進行接觸

中評社北京7月13日電／據中國日報報導，美國眾議院議長邁克·約翰遜日前現身保守派智庫哈德遜研究所，發表其首次外交政策演講。



正如美國眾議院前議長佩洛西表現得那樣，在美國國會，抨擊中國成為新的政治正確。他們可以信口雌黃，肆無忌憚，只要他們把抨擊中國說成是為了應對“中國威脅”。



儘管如此，約翰遜的講話仍然特別低級，這只能暴露出這個國家的狀況有多麼糟糕。



根據他的說法，拜登領導下的民主黨領導層軟弱無力，在“致命時刻”暴露了美國的弱點。他開出的藥方是回到對付前蘇聯的方式。



約翰遜以一種典型的美國國會囈語式風格，大談“相互關聯的威脅網絡”，說什麼這些威脅來自“公開結盟反對美國的國家”，宣稱這些國家每天都在想著如何擊垮美國。



他揚言將把重點放在“利用我們所掌握的一切工具反擊中國”上，發誓要在今年年底前通過“一整套與中國有關的重要立法”，包括制裁中國企業和限制對華投資。他強調需要建立一個“美國領導、美國優先的聯盟”，讓美國的敵人“重新感到恐懼”，並且“奪回尊重巔峰”。



可是，問題來了，恐嚇換不來尊重。美國對使用武力進行威脅的偏好，以及脫離實際的胡言亂語，將自己無情地拉下了神壇，距其所向往的所謂“巔峰”越來越遠。



為了贏得尊重和“讓美國再次偉大”，華盛頓需要表現出一些謙遜。事實證明，建設性的接觸遠比陣營對抗更有成效。如果美國與其想象的“聯盟”對抗，只會在帝國幻想的泥潭中越陷越深。



時代在進步，世界也在進步。但是，當華盛頓的政客們咆哮怒罵時，美國正面臨著被拋在後面的危險。