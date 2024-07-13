環球熱點：中國為全球人工智能治理貢獻智慧

中評社北京7月13日電／據人民網報導，日前，2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在中國上海舉辦，主題為“以共商促共享 以善治促善智”。



近年來，人工智能的新技術不斷突破、新業態持續湧現、新應用加快拓展，已成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。同時，人工智能發展在法律、安全、就業、道德倫理等方面也面臨著一系列新課題。作為負責任的人工智能大國，中國在大力推進人工智能創新發展的同時，積極致力於為國際社會提供更多公共產品，以開放姿態開展人工智能國際交流合作，為全球人工智能發展和治理作出積極探索，貢獻了建設性思路和方案。



積極探索全球人工智能治理共識機制



“2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議有很多亮點值得關注。”復旦大學發展研究院副研究員姚旭接受記者採訪時說，一是各方搭台。來自全球50多個國家地區的上千位人工智能治理和產業發展的領軍人物齊聚中國，積極參與這場討論人工智能技術和產業前沿發展趨勢的盛會，引發對人工智能的關注熱潮，線下參觀人數突破30萬人次，再創新高。二是產業唱戲。參加大會的知名人工智能企業數量、發布的人工智能新品數量、參展的展品數量都創歷年新高，全球頂級的人工智能科研機構和企業充分交流，加速人工智能成果轉化。三是強調合作。大會發布《人工智能全球治理上海宣言》，為全球人工智能的治理範式和路徑提供了新思路，得到各界積極響應。



中國一直是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者。去年10月，中國提出《全球人工智能治理倡議》，系統回答了為什麼要加強、如何加強人工智能全球治理的重大時代課題，提出了中國方案，貢獻了中國智慧，為凝聚國際社會共識、推進全球共享共治發揮了積極作用。日前，第78屆聯合國大會以協商一致方式通過了中方主提的“加強人工智能能力建設國際合作”決議，143個聯合國會員國參加聯署。這是全球首個聚焦人工智能能力建設的共識性文件。



對外經濟貿易大學數字經濟與法律創新研究中心主任張欣在接受記者採訪時表示，近年來，中國在全球人工智能治理方面作出了一系列積極貢獻。中國頒布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》是世界上首部以生成式人工智能為對象的正式立法。中國頒布的《科技倫理審查辦法（試行）》明確了科技倫理原則，是中國科技倫理治理的標誌性事件，意味著中國科技倫理的頂層設計和治理體系日趨完善。中國提出的《全球人工智能治理倡議》是在凝聚中國多年來人工智能治理成熟經驗基礎上對全球人工智能治理共識機制的有力探索。