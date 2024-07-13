上半年全國鐵路發送旅客突破20億人次

中評社北京7月13日電／據新華社報導，記者12日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年上半年，全國鐵路累計發送旅客20.96億人次，旅客周轉量完成7779.52億人公里，同比分別增長18.4%、14.1%，均創歷史同期新高。目前，我國鐵路旅客發送量和周轉量等指標穩居世界首位。



今年以來，鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好上半年新開通的池州至黃山高鐵、蘭州至張掖高鐵蘭州至武威段等新線能力和京廣高鐵全線時速350公里高標運營成果，精心制定列車開行方案，加大客運能力投放，全國鐵路日均安排開行旅客列車10256列，同比增加882列、增長9.4%。



此外，鐵路部門充分運用鐵路12306售票和候補購票大數據，動態分析出行需求，採取增開臨時旅客列車、動車組重聯、普速旅客列車加掛車廂等方式增加熱門方向和區段能力，圓滿完成春運和清明、五一、端午小長假運輸組織， 較好地服務了旅客假期出行；加強跨境客運組織，在京港、滬港間開行夕發朝至高鐵動臥列車，在中老鐵路增開中國西雙版納至老撾琅勃拉邦2列國際旅客列車，恢復開行中國呼和浩特至蒙古國烏蘭巴托國際旅客列車。上半年，廣深港高鐵累計發送跨境旅客758.7萬人次、同比增長72.4%，中老鐵路累計發送跨境旅客11.7萬人次。拓展消費新場景，服務旅遊經濟、銀發經濟發展，精心設計運行線路，大力開行旅遊列車789列，同比增長20.3%。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性“慢火車”和鄉村振興列車，保障鐵路運輸的普惠性、均衡性、可及性。