自動駕駛加速“駛入”生活

中評社北京7月13日電／“從大會會場到展館，乘上無人駕駛巴士就不會在接近40攝氏度的天氣裡大汗淋漓了。”一位乘客感慨道。2024世界人工智能大會會場內外，人工智能在交通出行領域的應用進一步落地，加速“駛入”人們的生活。



對於傳統的地鐵和公交來說，固定的線路難以滿足乘客“最後一公里”的需求。據新華社報導，在2024世界人工智能大會上亮相的“智捷易行”無人駕駛巴士，可以通過AI大模型采集附近乘客下單的需求，即時計算出最優接駁線路，進而調度車輛行駛。



“我們的巴士服務就像是短駁版的拼車服務，融合了人、車、路等多種數據進行大模型訓練，能夠承載的乘客更多、運行效率更高。”隧道股份城建設計集團數智交通實驗室主任董志國說。



近年來，以自動駕駛為代表的人工智能應用場景，成為車企和科技公司競相創新的舞台。在本屆大會期間，多家企業獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可。獲得許可的企業小馬智行表示，乘客可以通過手機軟件預約乘坐無駕駛員的自動駕駛出租車，覆蓋浦東205公里的路線。



現場體驗了無人駕駛出租車的周女士說：“剛上車的時候還有點緊張，畢竟是沒有司機的，看著方向盤自己在動，很有未來感。但後來發現它開得很穩，真沒想到自動駕駛已經進化到這種程度了。”



目前，上海陸續開放嘉定、金橋等示範區自動駕駛測試道路，打造智能出行服務生態。



在2024世界人工智能大會的相關論壇上，梅賽德斯－奔馳集團股份公司董事會主席康林鬆表示，人工智能貫穿汽車行業的方方面面。一方面，人工智能正讓自動駕駛成為現實，解放司機的雙手；另一方面，在智能座艙中，用戶可以和車輛進行對話，此外還準備在明年推出虛擬助理，通過交互幫助用戶處理與駕駛環境相關的各種情況。



中國的本土車企同樣在加強人工智能的應用。百度和吉利控股集團聯合打造的極越汽車，融合了AI大模型和汽車製造進行創新。駕駛人發言“幫我打開那扇窗”，AI大模型快速打開了副駕駛位的車窗。駕駛人的語言並沒有明確的指向，但是AI大模型同步捕捉到駕駛人轉頭的角度、眼神的方向，甚至是唇形，精準地完成相應工作。



中國工程院院士鐘志華在大會期間表示，未來不能就“智能”談“智能”，汽車智能化的不斷推進需要持續深化、綜合交叉，充分挖掘相關學科潛力，實現全場景安全、可靠、有回報的良性發展。