越南北部山體滑坡致9死4傷

中評社北京7月13日電／據新華社報導，越通社13日消息，一輛16座客車當天遭遇山體滑坡，目前已造成9人死亡、4人受傷。



報導說，13日凌晨4時許，該客車在越南北部河江省路段行駛時，突然有大量沙土從高處滑落，導致所有乘客被埋。當地警方接報後立即趕赴現場展開搜救。



目前受傷人員均已被送往河江省綜合醫院救治，事故具體原因仍在進一步調查中。