【
大
中
小
】 【
打 印
】
越南北部山體滑坡致9死4傷
http://www.CRNTT.com
2024-07-13 15:52:26
中評社北京7月13日電／據新華社報導，越通社13日消息，一輛16座客車當天遭遇山體滑坡，目前已造成9人死亡、4人受傷。
報導說，13日凌晨4時許，該客車在越南北部河江省路段行駛時，突然有大量沙土從高處滑落，導致所有乘客被埋。當地警方接報後立即趕赴現場展開搜救。
目前受傷人員均已被送往河江省綜合醫院救治，事故具體原因仍在進一步調查中。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國防部：中越將舉行合作2024聯合反恐訓練
(2024-07-13 08:09:42)
印尼一金礦因山洪及山體滑坡致11人死亡
(2024-07-09 15:38:26)
白委麥玉珍自曝攜紅龍果莖段回越南 引嘩然
(2024-07-03 15:44:15)
中越第36次北部灣聯合巡邏圓滿結束
(2024-06-29 07:31:25)
王滬寧會見越南總理範明政
(2024-06-27 11:51:42)
湖南新晃突發山體滑坡造成8人失聯
(2024-06-23 10:33:16)
越俄表示將進一步深化雙邊關係
(2024-06-21 10:51:06)
越南國會批准任命黎成龍為政府副總理
(2024-06-07 16:41:39)
首趟越南遊客旅遊專列開行
(2024-05-31 16:55:20)
越南河內一處5層建築起火 已致14人死亡
(2024-05-24 11:27:17)