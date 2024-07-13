印尼衛生部：將派遣醫護人員赴華學習交流

中評社北京7月13日電／據新華社報導，印度尼西亞衛生部醫衛人力資源總司長阿里安蒂·阿納亞日前在雅加達接受新華社記者專訪時說，印尼和中國的衛生醫療部門合作勢頭良好，印尼將派遣醫護人員赴華學習交流。



阿里安蒂率領的印尼衛生部代表團於6月訪問了中國多個城市。訪問期間，她代表印尼衛生部與山東日照的醫院簽署了心血管方面的醫護人員培訓合作意向書。此外，印尼衛生部與上海和北京的醫院也簽署了相關合作協議。



阿里安蒂表示，這次中國之行令她印象深刻，中國擁有先進的醫療技術、設備和經驗豐富的醫護人員，在醫學科研和教學領域也成就斐然。印尼衛生部希望與中國方面在人力資源培訓、醫療技術研究等領域開展深度合作。



阿里安蒂說，印尼將派遣醫護人員前往中國進修學習，這是因為“無論硬件還是軟件，中國的醫療水平已經相當先進”，“印尼與中國同處亞洲，地理相近、文化相通，對於印尼醫生來說，更容易適應和提高能力水平”。



阿里安蒂說，癌症、心臟病、中風和腎病等是印尼排名靠前的致命疾病，但目前急缺相關領域的專科醫生，尤其是缺少經驗豐富的專家。設備可以花錢購買，但人的培養需要花很長時間和精力。她表示，印尼感謝中國醫療機構為印尼醫護人員提供寶貴的臨床學習機會。