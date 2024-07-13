越南總理接受中國駐越南大使熊波辭行拜會

中評社北京7月13日電／據人民網報導，7月11日，越南總理範明政在政府駐地接受中國駐越南大使熊波辭行拜會。越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠及越相關部門負責人參加。



熊波表示，到任五年多來，見證了中越兩黨兩國關係邁上新台階、進入新階段，特別是過去兩年，習近平總書記同阮富仲總書記實現第三輪歷史性互訪，共同宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，確定新時代兩國關係新定位，推動兩黨兩國關係邁上新的歷史高度。當前，雙方積極落實兩黨最高領導人重要共識，兩國政治互信、安全合作、務實合作、人文交流、多邊協調配合、分歧管控朝著“更高、更實、更深、更牢、更緊、更好”的方向穩步發展，不斷賦予“同志加兄弟”的傳統友誼以新的時代內涵。中方願同越方一道，堅持最高領導人戰略引領，攜手走好符合各自國情的社會主義道路和各具特色的現代化道路，共同為兩國人民謀幸福，為人類謀進步，為世界的和平、穩定與發展作出新貢獻。



範明政表示，當前越中關係保持強勁發展勢頭，兩黨總書記實現歷史性互訪，宣布構建具有戰略意義的越中命運共同體，推動兩國關係進入發展新階段。越方不會忘記，在抗擊疫情最艱難時刻，是中方及時向越方提供疫苗援助，幫助越渡過難關，越珍視這份風雨同舟、守望相助的深厚情誼。越方願同中方加緊落實兩黨最高領導人重要共識，不斷增進政治互信，深化務實合作，築牢民意基礎， 加強多邊協作，妥善處理分歧，推動具有戰略意義的越中命運共同體落地生根、開花結果。



