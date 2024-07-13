“北京火箭大街”開建加速商業航天發展

中評社北京7月13日電／據新華社報導，“北京火箭大街”項目在亦莊新城空天街區近日正式啟動建設，這一北京市級重點項目包括了共性技術平台、高端製造中心、創新研發中心、科技互動展廳等設施，將打造成為全國商業航天共性科研生產基地，助力商業航天發展加速“起飛”。



該項目占地面積約95畝，總建築面積約14萬平方米。其中，共性技術平台建築面積1萬餘平米，可為商業航天企業提供靜力、分離、3D打印等十餘項試驗及共享製造服務；高端智造中心可滿足關鍵部組件、控制系統、衛星終端製造等生產需求；創新研發中心為三棟多層生產研發樓，整合了生產、研發、辦公等綜合功能；科技互動展廳則將搭建起航天科普教育基地，設置航天科技體驗中心，用虛擬現實的方式，提供身臨其境的航天體驗。



“北京火箭大街”要發揮哪些作用？北京經濟技術開發區有關負責人告訴記者，通過涵蓋火箭研發試驗、生產製造等十餘個共享共用實驗平台，將為企業提供新技術研發及應用場景拓展等支撐保障。同時，為促進航天製造基礎設施和資源開放共享，北京經開區牽頭設立中關村亦創商業航天聯盟，聚集航天企業、高校院所、合作單位等，加快構建完善商業航天產業發展生態。



目前，北京經開區已經聚集了70餘家以航天為主業的經營主體，落地的民營火箭整箭研製企業占全國75%以上，覆蓋運載火箭、衛星研製、衛星應用、型號配套、地面設備、技術應用等眾多領域。“我們將充分發揮火箭頭部企業聚集優勢，以‘火箭大街’為重要支點，努力發展行業創新集群，加快建設中國商業航天聚集發展主陣地。”北京經開區有關負責人表示。