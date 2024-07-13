2023年增發國債1.5萬個項目全部開工

中評社北京7月13日電／據人民日報報導，去年11月份以來，國家發展改革委會同有關方面下達項目清單，將1萬億元增發國債資金安排到1.5萬個項目，重點支持災後恢復重建和提升防災減災能力、骨幹防洪治理工程、自然災害應急能力提升、城市排水防澇等領域項目建設。截至目前，增發國債1.5萬個項目已全部開工。



為加快推動項目落地實施，國家發展改革委加大統籌協調力度，會同有關部門指導地方採取並聯審批、協同辦理等方式，加快用地規劃許可、環境影響評價、施工許可等審批手續辦理，依托國家重大建設項目庫加強在線監測，分兩批對重點項目開展實地督導，對推進不力的地方進行督促整改，推動工作閉環落實。一批學校、醫院、道路等災後恢復重建項目已經投入使用，有效改善了受災地區群眾生產生活條件；一批水利項目建成，黃河古賢水利樞紐、廣西長塘水庫、貴州花灘子水庫等重大水利工程開工建設；森林草原防滅火、地質災害監測台站等一批工程搶險、基層防災項目落地實施，進一步提升了有關行業和地方自然災害應急保障能力。



下一步，國家發展改革委將會同有關部門繼續做好實地督導檢查工作，加快推進項目實施，在年內形成更多實物工作量。同時，著力督促有關方面嚴格落實項目建設各項規定，嚴把工程質量關，嚴防重大安全生產事故。