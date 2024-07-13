王毅會見加蓬外長奧南加

中評社北京7月13日電／7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議的加蓬外長奧南加。



新華社報導，王毅說，習近平主席提出全球發展倡議，呼應廣大發展中國家加快發展的迫切願望，推動國際社會重新聚焦發展問題，得到廣泛響應支持。中方讚賞加蓬加入“全球發展倡議之友小組”並積極參與落實倡議，願同非洲各國一道，為加快落實聯合國2030年可持續發展議程匯聚合力，助力非洲大陸發展振興。



王毅表示，中加友誼由兩國老一輩領導人親手締造，歷經考驗、歷久彌堅。今年4月，兩國元首就中加建交50周年互致賀電，為中加關係發展明確方向。我們要以此為遵循，弘揚傳統友誼，激發合作潛力，使中加關係更好造福兩國人民。中方願繼續為加方推進政治過渡、實現繁榮發展提供力所能及支持，加強治國理政經驗交流，助力加提升自主可持續發展能力。



奧南加表示，建交50年來，加中始終相互理解、相互尊重、相互信任，兩國關係高水平發展。感謝中方支持加蓬正義事業和過渡進程，支持加自主選擇國家制度和發展道路。加方將一如既往恪守一個中國原則，願深化各領域合作，推動加中全面戰略合作伙伴關係不斷邁上新台階。加方高度讚賞習近平主席提出的系列重要全球倡議，將繼續積極參與。



雙方還就中非合作交換了看法，表示將繼續發揚“中非友好合作精神”，持續深化共建“一帶一路”、全球發展倡議同非盟以及非洲各國發展議程對接，推動中非命運共同體建設取得更多成果，共同邁向現代化。