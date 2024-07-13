王毅會見馬達加斯加外長拉薩塔

中評社北京7月13日電／7月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議的馬達加斯加外長拉薩塔。



新華社報導，王毅說，志合者不以山海為遠。中國和馬達加斯加雖遠隔重洋，但友誼深厚，結為全面合作伙伴。中方願同馬方一道，以兩國元首重要共識為指引，秉持建交初心，傳承傳統友好，增進政治互信，推動中馬務實合作取得更多新成果。中方讚賞馬方理解並支持中方正當主張，願繼續同馬方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，維護發展中國家共同利益，捍衞國際關係基本準則。



拉薩塔表示，馬中友誼牢固，雙邊關係強勁有力。馬方高度評價雙方高水平互利合作，將繼續支持中方維護主權和領土完整，希提升雙邊關係定位，深化雜交水稻、工業化、人力資源等各領域合作。中方對非援助從不設置附加條件，又提出系列重要全球倡議，展現支持非洲等“全球南方”國家發展的堅定意願，馬方對此高度讚賞，將繼續積極參與落實。



王毅表示，中方願同各方協同行動，匯聚合力，助力各國加快現代化進程。習近平主席在南非出席中非領導人對話會時宣佈了中方支持非洲工業化、農業現代化和人才培養的三大舉措，歡迎馬方積極參與，更好惠及經濟社會發展。



雙方還就年內將在北京舉辦的中非合作論壇峰會交換了看法，表示將同論壇成員一道，共同推動峰會取得積極成果，為高水平中非命運共同體建設注入新動力。