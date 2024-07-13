訪英倫敦國王學院中國研究所主任凱瑞·布朗

中評社北京7月13日電／專訪｜英中應在符合雙方利益的領域擴大合作——訪英國倫敦國王學院中國研究所主任凱瑞·布朗



來源：新華社 記者：鄭博非



“英中應該用更成熟的眼光來看待兩國關係，相向而行，在符合雙方利益的領域擴大合作。”英國倫敦國王學院中國研究所主任凱瑞·布朗日前在倫敦接受新華社記者採訪時說。



在本月初舉行的英國議會下院選舉中，工黨擊敗保守黨贏得勝利，時隔14年再次成為執政黨，新首相斯塔默7月5日組建新一屆內閣。布朗就此表示，工黨新政府應制定更加穩定的對華政策，加強合作。



“我們應該與中國建立一個清晰而務實的關係，停止與中國的合作對我們沒有好處。”布朗說。



作為一名擁有數十年經驗的前外交官，同時也是知名的歷史學家，布朗現在領導著歐洲最具影響力的中國研究中心之一。他說，該中心致力於讓英國更好地瞭解中國，促進英中學界和學生之間的交流。



布朗說，英中兩國需要盡快恢復高級別官員往來接觸，並鼓勵商界和學生之間的交流。



布朗認為，英國新政府需要提振國內經濟、吸引投資，而發展對華友好有助於經濟發展。



“許多英國人沒有意識到，中國已經成為一個科技大國。我們需要來自中國的技術，以實現振興經濟和降低碳排放的目標。”布朗說，全球變暖已成為很多英國人的首要擔憂問題，如果新政府想要在氣候變化上尋求改變，就需要與中國加強合作，從中國在清潔能源領域的進步中獲益。



布朗表示，對中國新能源領域所謂“產能過剩”“產品傾銷”的指責更多是出於政治而非經濟考量。他認為，中國的電動車企能夠實現技術突破，擴大汽車出口本身就“令人贊嘆”。