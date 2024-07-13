幾內亞比紹總統：期待同中國加強教育合作

7月12日，幾內亞比紹總統恩巴洛在上海外國語大學與學生書法作品合影。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／幾內亞比紹總統：期待同中國加強教育、青年領域交流合作

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“被上海外國語大學授予榮譽教授稱號，這對我、對幾內亞比紹全體青年而言，都有重要意義。這是幾內亞比紹同中國深厚友誼的見證，我相信這將持續推動兩國的友好合作。”幾內亞比紹總統恩巴洛7月12日說。



當日，恩巴洛到訪上海外國語大學，瞭解該校在非洲研究、區域國別研究及葡萄牙語教學方面的成果和現狀。“很高興能瞭解到中國大學的對外開放和交流水平，希望兩國學生在未來能有更多持續性的交流。”恩巴洛說。



在上海外國語大學，學生代表向恩巴洛一行展示並介紹了名為《和平與發展》的中國書法作品。“和平與發展”，既表達了雙方共同的期待，也蘊含著兩國交往史上的一段佳話：幾內亞比紹國歌《這是我們最愛的國家》中同樣唱到“和平與發展”，而這首國歌正是由幾內亞比紹國父卡布拉爾作詞、中國作曲家曉河譜曲。



恩巴洛說：“幾內亞比紹是中國長久以來的好朋友，從我上任的第一天起，促進中國與幾內亞比紹的雙邊關係發展便成為了我的心願，這也正是我此次來訪的目的。”



恩巴洛一行11日晚抵達上海。11日至13日在滬期間，恩巴洛訪問上海工程技術大學並聽取鬆江大學城介紹、到訪中共一大紀念館、華為技術有限公司上海研究所等。恩巴洛表示，幾內亞比紹高度重視同中國的兄弟友誼，堅定恪守一個中國原則。此次兩國元首宣布建立戰略夥伴關係，這將推動兩國關係邁上新台階。上海是中國最大的經濟中心城市，希望學習借鑒城市發展經驗和治理理念，加強教育、青年等領域務實交流合作，不斷夯實友誼基礎，更好助力國家發展。