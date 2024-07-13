中支持西薩地區國家探索適合其國情的道路

中評社北京7月13日電／中國代表呼籲支持西薩地區國家探索適合本國國情的發展道路

來源：新華社



中國常駐聯合國副代表耿爽12日在安理會西非和薩赫勒問題公開會上表示，國際社會應秉持“以非洲方式解決非洲問題”原則，避免強力施壓，鼓勵各方通過對話彌合分歧，支持地區國家探索適合本國國情的發展道路。



耿爽說，今年以來，塞內加爾、毛里塔尼亞順利完成大選，加納、科特迪瓦積極籌備選舉，布基納法索開展國內政治對話。這些重要政治議程的推進，對鞏固地區和平穩定具有重要意義。中方歡迎西非國家經濟共同體（西共體）近日召開峰會、尼日利亞總統再次當選西共體輪值主席，期待西共體繼續同地區各國協調合作，為增進地區團結、維護地區穩定、推動地區發展發揮領導作用。



耿爽表示，中方讚賞西共體和地區國家為打擊恐怖主義所做努力，對該地區恐怖主義形勢依然嚴峻表示嚴重關切。中方歡迎西共體積極推進聯合反恐部隊建設，以及非洲反恐高級別會議宣布在尼日利亞設立區域反恐中心，支持西共體在地區反恐方面繼續發揮主導作用，推動地區各反恐倡議加強統籌協調。馬里、尼日爾和布基納法索等國身處反恐前沿，面對恐怖主義威脅首當其衝，國際社會應在資金裝備、後勤補給等方面給予更多建設性支持。



耿爽說，當前，薩赫勒地區仍有2500餘萬民眾亟需人道主義援助，有3200多萬人面臨糧食安全風險。國際社會特別是發達國家要保持援助力度，把承諾落到實處。重點幫助地區國家加強可持續發展能力建設，消弭恐怖主義和暴力活動滋生的根源。



耿爽表示，不久前，安理會時隔三年再次就地區局勢發表主席聲明，充分體現了安理會對地區局勢的關注，中方對此表示歡迎。中方將繼續支持聯合國秘書長西非和薩赫勒問題特別代表西芒和聯合國西非和薩赫勒地區辦事處工作，同地區國家深化各領域合作，為促進地區和平穩定貢獻力量。