趙樂際出席中俄議會合作委員會第九次會議

7月9日至13日，應俄羅斯聯邦會議國家杜馬主席沃洛金和聯邦委員會主席馬特維延科的邀請，全國人大常委會委員長趙樂際對俄羅斯進行正式友好訪問，並出席中俄議會合作委員會第九次會議。這是7月11日，趙樂際在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京。（圖源：新華社） 中評社北京7月13日電／據新華社報導，應俄羅斯聯邦會議國家杜馬主席沃洛金和聯邦委員會主席馬特維延科的邀請，全國人大常委會委員長趙樂際於7月9日至13日對俄羅斯進行正式友好訪問，在聖彼得堡會見總統普京，在莫斯科與馬特維延科、沃洛金分別舉行會談，並出席中俄議會合作委員會第九次會議。



趙樂際向普京轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。趙樂際說，今年是中俄建交75周年。在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係高水平、高質量發展，給兩國人民帶來實實在在的好處。幾天前，習近平主席和普京總統在阿斯塔納再次會晤，達成一系列戰略共識。中國全國人大願同俄羅斯聯邦會議一道，從立法機構層面落實兩國元首重要共識，為鞏固政治互信、深化務實合作、增進人民友誼作貢獻。



普京請趙樂際轉達對習近平主席的親切問候。他說，我同習近平主席不久前在上合組織阿斯塔納峰會期間成功會晤，就兩國合作中的重要議題深入交換意見，達成重要共識。俄中立法機構始終保持高水平合作，有助於在立法層面推進雙邊合作的優先議題，為達成各項目標創造有利的經濟、文化、法律等環境。加強俄中議會合作委員會工作，不僅有利於兩國交流經驗、互學互鑒，促進立法、地方等各領域合作，也有利於增進兩國人民友誼。



與馬特維延科、沃洛金分別會談時，趙樂際說，兩國元首戰略引領是中俄關係最大的政治優勢。雙方要以兩國元首重要共識為指引，保持戰略定力，堅定道路自信，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。長期以來，中國全國人大同俄羅斯聯邦委員會和國家杜馬密切交流合作，不斷豐富兩國戰略協作內涵。兩國立法機構要立足職能職責，用好中俄議會合作委員會、雙邊友好小組等機制和平台，深化多層級、多領域、多渠道交流合作，互學互鑒立法經驗，為務實合作提供法治保障。加強在金磚合作機制、各國議會聯盟、上合組織等多邊平台的協調配合，共同維護國際公平正義。



馬特維延科表示，在兩國元首戰略引領下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係高水平運行。發展對華關係得到俄社會的廣泛認同和支持。兩國立法機構要加強立法合作，推進地方立法機構、青年議員和人大代表之間的交流，促進兩國經貿、人文等各領域合作。沃洛金表示，俄國家杜馬不同黨派在發展對華關係上高度一致。俄堅定恪守一個中國原則，反對任何外部勢力干涉中國內政。要創新完善兩國立法機構合作新模式，不斷提升合作水平。

